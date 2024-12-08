اليوم.. 3 مواجهات لـ المحترفين في إنجلترا وفرنسا وقطر

يشهد، اليوم الأحد، إقامة 3 مواجهات لأندية المحترفين المصريين في مختلف الملاعب، وذلك في إنجلترا وفرنسا وقطر.

تنطلق مواجهات المحترفين بمباراة إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، قائد الفريق الذي قدم موقفًا إنسانيًا خلال مباراتي فريقه أمام نوتنجهام فورست وكريستال بالاس في الجولتين 13 و14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفض لاعب خط وسط منتخب مصر ارتداء شارة المثلية الجنسية التي يرتديها قائدو الأندية الإنجليزية في كل موسم، ليرتدي سام مرسي الشارة الاعتيادية في موقف إنساني له امتدادًا لدعمه للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

سام مرسي

يستضيف فريق إبسويتش تاون بقيادة سام مرسي، نظيره بورنموث على ملعب بورتمان رود في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة البريميرليج.

شارك سام مرسي في 13 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي مع إبسويتش تاون، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، ليظل أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب كيرن ماكينا، الذي لم يحقق مع الفريق سوى فوز وحيد حتى الآن، ليحتل رفاق سام مرسي المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بورنموث تاسعًا بـ21 نقطة.

أما في الرابعة والنصف، يستقبل فريق الوكرة الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، نظيره الشمال على ملعب استاد الجنوب، في مباراة تجمعهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري القطري.

حمدي فتحي

يحتل الوكرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشمال صاحب المرتبة السادسة، لتصبح مواجهة زملاء حمدي فتحي اليوم، في غاية الأهمية بالنسبة إلى النواخذة، وذلك من أجل استعادة الانتصارات الغائبة منذ 1 نوفمبر في الدوري القطري، كما تعرض الفريق للخسارة في المباراة الماضية أمام رافشان الطاجيكي، في لقاء شهد جلوس حمدي فتحي على مقاعد البدلاء، بقرار من المدرب علي المري لإراحة متوسط ميدان منتخب الفراعنة، الذي شارك في 10 مباريات هذا الموسم بمسابقة الدوري صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وفي السادسة مساء، تنطلق صافرة مباراة نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد ضد ستاد رين، التي تجمع بينهما على ملعب لا البوجوار ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

يستقبل رفاق مصطفى محمد ستاد رين على ملعبهم، وهم في المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد الفريق الضيف في المركز الثاني عشر بـ14 نقطة.

معاناة نانت هذا الموسم، لم تكن الوحيدة بل يعاني مصطفى محمد من قلة المشاركة في المباريات تحت قيادة المدير الفني أنطوان كومباري، حيث لم يلعب مهاجم المنتخب الوطني سوى 419 دقيقة حتى الآن في مسابقة «ليج 1»، إذ إنه خاض 4 مباريات أساسيًا وشارك بديلًا في 7 من أصل 11 مباراة لعبها الأناكوندا هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا، كما خرج من قائمة مواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الماضية.