مطار أمستردام: إلغاء 135 رحلة بسبب العاصفة "داراغ"

أبلغ مطار شيفول في العاصمة الهولندية أمستردام، ركابه أنه من المحتمل حدوث تأخيرات أو إلغاءات في الأيام المقبلة حيث تؤثر العاصفة "داراغ" على حركة الطيران.

ووفقًا لبيان صحفي أصدره المطار اليوم السبت، تم إلغاء ما مجموعه 135 رحلة أمس الجمعة فقط، بينما تأخرت 275 رحلة أخرى، مما يشير إلى أن فرص إلغاء الرحلات لا تزال عالية، ونصح مطار شيفول الركاب بالوصول مبكرًا إلى المطار حيث سيتم غلق الطريق السريع الجنوبي المؤدي للمطار حتى يوم الاثنين، لهذا السبب، ويجب على الركاب مراعاة الوقت الذي قد يستغرقه الوصول إلى شركات الطيران الخاصة بهم.

وبالإضافة إلى شركة الطيران الهولندية KLM، التي تشغل المزيد من الرحلات الجوية من مطار شيفول، اضطرت شركات طيران أخرى إلى هبوط رحلات بسبب الظروف الجوية، ومن بينها الخطوط الجوية Vueling Airlines وBritish Airways وAir France وFinnair وLufthansa وDelta، وكلها شركات طيران دولية شهيرة وتنقل الآلاف من الركاب بشكل منتظم.

ووفقًا لمجلس المطارات الدولي (ACI World)، يعد مطار أمستردام شيفول المطار الرابع عشر الأكثر ازدحامًا في العالم، حيث يستقبل حوالي 52.4 مليون مسافر سنويًا، ويحتل المرتبة 34 دوليًا؛ ثم نما ليصبح أكثر ازدحامًا، ليصعد إلى المركز الرابع عشر.

وكشفت هيئة الإحصاء الهولندية، أنه تم تشغيل 108000 رحلة في شيفول بين يناير وسبتمبر، بزيادة 18.5 % مقارنة بأرقام عام 2023. كما زاد عدد الركاب إلى 14.4 مليون، بزيادة 17.4 %.