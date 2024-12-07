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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبي يوافق على تأجيل مباراته مع الأهلي دعمًا للمصلحة العامة

نادى انبى
نادى انبى
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أعلن نادي إنبي  في بيان له منذ قليل عن قراره بتأجيل مباراته المقبلة أمام النادي الأهلي، التي كانت من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة. 

وجاء هذا القرار رغم التزام إدارة النادي بالمعايير التنظيمية للمسابقات الرياضية، والتي تتضمن ضوابط واضحة بشأن مواعيد المباريات وحالات التأجيل، حيث لم تكن هناك أي حالات تستدعي التأجيل طبقاً للائحة البطولة.

وأوضحت إدارة نادي إنبي في بيان رسمي أن قرار التأجيل جاء في إطار الحرص على دعم مشاركة جميع الأندية في البطولة، وكذلك تقديراً لرغبة النادي الأهلي في المشاركة رغم أن شروط التأجيل لا تنطبق على مواعيد المباريات وفقاً للمادة (34/1) من لائحة كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال"، والمادة (19/1) الخاصة بلائحة كأس الرابطة التي تحدد فترة راحة قبل المباريات.

كما أكدت الإدارة أن قرار التأجيل جاء تقديراً لدور النادي الأهلي العريق، ومساهمته في رفع اسم الكرة المصرية في البطولات الأفريقية والدولية.. وأشارت إلى أن هذا القرار يعكس إيمانها العميق بالدور الكبير الذي يقوم به الأهلي كممثل للكرة المصرية، في ظل المشاركات المتعددة التي يخوضها الفريق، وما يتعرض له من ضغوط نتيجة تلك المشاركات.

وأكدت إدارة نادي إنبي أن هذا القرار يأتي من منطلق تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والسعي الدائم لدعم استقرار المسابقات الرياضية، بما يخدم كرة القدم المصرية ويعزز روح التنافس الشريف بين الأندية.

بيان نادى انبى 
نادي انبي النادي الاهلي الإنتركونتيننتال بيان رسمي مواعيد المباريات كأس الرابطة