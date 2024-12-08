اليوم.. وزير الشباب يفتتح النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

تفتتح وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، المقرر انعقاده بفندق كونراد كورنيش النيل بالقاهرة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

يقام الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي (ASMIA)، ويعد الحدث الأكبر في مجاله على مستوى المنطقة.

مشاركة واسعة ودعم عالمي

يشارك فى الملتقي ٢٥٠ شركة مصرية من الحاصلين على تراخيص من وزارة الشباب والرياضة ويستضيف الملتقى هذا العام أكثر من ٤٠ دولة ومؤسسة وكيان رياضي من أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركات عالمية بارزة مثل شركة تكنوجيم الإيطالية المتخصصة في معدات اللياقة البدنية، وشركة لجام الرياضية السعودية التي تدير أكثر من ٣٠٠ نادٍ رياضي، إلى جانب ممثلين من كبرى الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وليفربول.

فعاليات الملتقى وأهم أهدافه

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي، حيث ستعرض وزارة الشباب والرياضة أكثر من ٣٠٠ فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ١٢ مليار جنيه مصري.

وتشمل هذه الفرص بيع أصول رياضية غير مستغلة مثل استاد الغردقة القديم بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى توقيع أكثر من ١٢ اتفاقية عالمية على هامش الملتقى.

كما يتضمن الحدث مشاركة ٨٠ متحدثًا عالميًا وأكثر من ٨٠٠ مسؤول حكومي وخاص، مع تسليط الضوء على ٢٨ محورًا استراتيجيًا و٢٠ عرضًا مرئيًا، فضلًا عن حضور أكثر من ٣٠٠ شركة ومؤسسة رياضية من مختلف دول الشرق الأوسط.

جلسات نقاشية ومشاركات بارزة

تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة شخصيات بارزة من القطاع الحكومي والخاص، بما في ذلك الوزراء المصريين: المهندس كامل الوزير، والمهندس حسن الخطيب، والمهندس شريف الشربيني. والعديد من الشخصيات العربية والدولية، والسفراء، والأندية المصرية الكبرى مثل الأهلي والزمالك.

ويعرض المؤتمر فرص مصر الاستثمارية في مجال الرياضة وإنجازات وزارة الشباب الاستثمارية والفرص فى مراكز الشباب والمدن الشبابية وهيئة استاد القاهرة الدولي والطب الرياضي.

ويتحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الملتقى عن جميع ملفات الاستثمار الرياضي فى مصر والنجاحات التي تحققت على أرض الواقع والمستهدف تحقيقه حتي ٢٠٣٠ في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يعد الملتقى منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية العالمية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى دعم الابتكار في مجالات الاستثمار والصناعة الرياضية. ومن المتوقع أن يسهم في تنشيط السياحة الرياضية بمصر عبر استضافة المشاركين الأجانب وتغطية أكثر من ٦٠٠٠ ليلة فندقية بحضور أعضاء الاتحاد العربي برئاسة الدكتور المهندس خالد بن سليمان الطخيم رئيس مجلس الإدارة مصطحب معه عدد كبير من الشركات السعودية للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تعرضها مصر في الرياضة من خلال هذا الملتقى.

يُعد الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار الرياضي، ومركزًا لاستقطاب كبرى الشركات والكيانات الرياضية العالمية.