الفيلم الفلسطيني "ينعاد عليكوا" يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان مراكش السينمائي

اختتمت فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش مساء اليوم، وتم توزيع الجوائز على الفائزين ، حيث حصل الفيلم الفلسطيني “ينعاد عليكم” على الجائزة الكبرى للمهرجان ، الفيلم من اخراج الفلسطيني إسكندر قبطي ، وتقاسمت جائزة افضل دور نسائي من نفس الفيلم كل من الفنانة وفاء عون والفنانة منار شهاب .

فيما جاءت باقي الجوائز كالتالي : جائزة لجنة التحكيم : فيلم “لاكوينتا” و"القرية المجاورة للجنة" ، وجائزة أفضل إخراج للمخرج داميان داميان كوكر عن فيلم “تحت البركان” ، بينما حصد الاوكراني رومان لوتسكي على جائزة أفضل دور رجالي .