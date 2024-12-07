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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفيلم الفلسطيني "ينعاد عليكوا" يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان مراكش السينمائي

مهرجان مراكش السينمائي
مهرجان مراكش السينمائي
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اختتمت فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش مساء اليوم، وتم توزيع الجوائز على الفائزين ، حيث حصل الفيلم الفلسطيني “ينعاد عليكم” على الجائزة الكبرى للمهرجان ، الفيلم من اخراج الفلسطيني إسكندر قبطي ، وتقاسمت جائزة افضل دور نسائي من نفس الفيلم كل من الفنانة  وفاء عون والفنانة منار شهاب .

 

فيما جاءت باقي الجوائز كالتالي : جائزة لجنة التحكيم : فيلم “لاكوينتا” و"القرية المجاورة للجنة" ، وجائزة أفضل إخراج للمخرج داميان داميان كوكر عن فيلم “تحت البركان” ، بينما حصد الاوكراني رومان لوتسكي على جائزة أفضل دور رجالي .

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