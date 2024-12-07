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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيس ينتصر على لوهافر بالدوري الفرنسي في غياب محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي
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حقق فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، انتصارًا ثمينًا على نظيره لوهافر بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

شهدت مباراة نيس ضد لوهافر، غياب محمد عبد المنعم عن صفوف الأول، بعد خروجه من قائمة فريقه لتعرضه لوعكة صحية في الأيام القليلة الماضية.

محمد عبد المنعم يغيب عن انتصار نيس على لوهافر

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد استحواذ متبادل بين اللاعبين، وسيطرة نسبية لرفاق محمد عبد المنعم.

في الشوط الثاني، افتتح جايتان لابورد التهديف لصالح نيس بهدف أول في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله بدر الدين بوعناني الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، قلص جوتيير لوريس الفارق بهدف للضيوف، وذلك في الدقيقة 90+2، لينتهي اللقاء بفوز نيس على لوهافر بنتيجة 2-1.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 23 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد لوهافر عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

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