وكيل صحة مطروح: استئصال ورم بالأنسجة الرخوه فى المنطقة الإربية بمستشفى النجيلة

نجح فريق الجراحي بمستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح، اليوم السبت، بإجراء استئصال ورم بالأنسجة الرخوة فى المنطقة الإربية لإحدى المريضات، حيث قام الفريق الطبي بالمستشفى بإدخالها إلى العمليات بعد التنسيق المتكامل مع أطباء التخدير والعناية المركزة.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم إجراء الجراحة بنجاح وخروج الحالة من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وقام بالجراحة الدكتور أشرف الفقي استشارى الجراحة العامة وجراحة الأورام، واستشارى التخدير الدكتور هانى مهاب، وفريق العمليات والداخلى.

ويتقدم جميع العاملين بمديرية الصحة بمحافظة مطروح بخالص الشكر والتقدير إلى الأطباء على هذا العمل الرائع وجميع المشاركين فى هذا العمل، وتؤكد المديرية حرصها الدائم على تشجيع الأطباء لإجراء مثل هذه التداخلات المعقدة بالأساليب العلمية الحديثة بما يضمن توفير خدمة طبية متميزة علميا وفنيا بمحافظة مطروح.