بوروسيا دورتموند يتعثر أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

تعثر فريق بوروسيا دورتموند أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بالتعادل معه بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بوروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، قبل أن يفتتح بوروسيا دورتموند التسجيل في الشوط الثاني، عندما تمكن جيمي جيتينز من هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 64.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ

لكن مونشنجلادباخ لم يستسلم، وواصل الضغط على دفاع الخصم، حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 71، نفذها بنجاح كيفن شتوجر.

وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة في الدقائق الأخيرة، حيث تعرض توماس كفنكارا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد حصوله على بطاقيتن صفراوتين.

بتلك النتيجة، ارتقى بوروسيا دورتموند إلى للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.