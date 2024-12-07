نوتنجهام يحقق فوزًا تاريخيًا على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت، فوزًا تاريخيًا على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما فاجئ نوتنجهام، مانشستر يونايتد بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ثم سجل راسموس هويلوند هدف التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 18.

في الشوط الثاني، أضاف مورجان جيبس وايت الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 47، ثم أضاف كريس وود ثالث الأهداف في الدقيقة 54.

وقلص البرتغالي برونو فيرنانديز الفارق لليونايتد بهدف في الدقيقة 61، لكنه لم يكن كافيًا لمنع الهزيمة، ليخسر مانشستر يونايتد من نوتنجهام فورست بنتيجة 2-3.

هزيمة تاريخية لـ مانشستر يونايتد

وأصبح هذا الفوز تاريخيًا، حيث لأول مرة عبر التاريخ ينتصر نوتنجهام على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير أولد ترافورد.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 19 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 25 نقطة في المرتبة الخامسة.