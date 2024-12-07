أهلي جدة يقترب من المربع الذهبي بالدوري السعودي بإسقاط التعاون

قلب فريق أهلي جدة الطاولة على مضيفه التعاون، بالفوز عليه برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تأخر أهلي جدة في نتيجة الشوط الأول أمام التعاون بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز أصحاب الأرض هدفين في الدقيقتين 21 و23 عن طريق جواو بيدرو وموسى بارو، بينما قلص المدافع روجر إيبانيز الفارق لصالح الراقي بهدف في الدقيقة 45+8.

أهلي جدة يقلب الطاولة على التعاون

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو الأهلي 3 أهداف متتالية، إذ أدرك فراس البريكان التعادل في الدقيقة 52، ثم وضع البرازيلي روبرتو فيرمينو أهلي جدة في المقدمة بهدف في الدقيقة 63، قبل أن يختتم الجزائري رياض محرز الرباعية في الدقيقة 73، ليفوز الامبراطور بنتيجة 4-2.

بهذا الفوز، اقترب أهلي جدة من المربع الذهبي في الدوري السعودي بعد فوزه على التعاون، وذلك بفارق نقطتين فقط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما حل التعاون تاسعًا بـ18 نقطة.