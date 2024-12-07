ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ذهبية وبرونزية في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة بجواتيمالا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توج المنتخب المصري للخماسي الحديث بميداليتين بواقع ذهبية وبرونزية في نهائي الشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 15 عام المقامة في جواتيمالا خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وحصدت كرمة هاني الميدالية البرونزية  في منافسات الفردي محققه  1133 نقطة ، كما استطاعت مريم ايمن، الحصول على المركز الرابع بجدول الترتيب بعد أن أنهت المنافسات بإجمالي 1128 نقطة، فيما جاءت نور اسلام في المركز العاشر بعد حصولها علي 1108 نقطة.

واستطاع الفريق المكون من "كرمة هاني، مريم أيمن، ونور اسلام" من التتويج بالميدالية الذهبية بعد الانتهاء من المنافسات النهائية بإجمالي 3369 نقطة، فيما جاء الفريق الالماني في المركز الثاني بإجمالي 3366 نقطة، واحتل المركز الثالث الفريق الياباني بإجمالي 3280 نقطة.

وكانت مصر قد افتتحت منافسات البطولة بالتتويج بذهبية تتابع الشابات وفضية تتابع الشباب.
حيث حقق الثنائي كرمة هاني ونور اسلام ذهبية تتابع الشابات. 
كما توجت مصر بفضيـة تتابع الشباب عن طريق الثنائي ياسين الشربيني ، ومحمد اشرف.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين محمد اشرف ، وياسين الشربيني ، ومحمد عبد الجليل، واللاعبات نور اسلام ، وكرمه هاني ، ومريم ايمن .
ويرأس بعثة المنتخب المهندس عمرو شمس عضو مجلس الإدارة ، ويقود المنتخب ايهاب سيد المدير الفني ، وأحمد حسام مساعد مدير فني الرماية ، وأحمد يحي مدير فني الموانع .
ورافق البعثة السفير حاتم حسوبة سفير جمهورية مصر العربية بجواتيمالا، حيث كان في استقبالهم منذ وصولهم مطار جواتيمالا، تقدم للبعثة بخالص التهاني وتمني لأبطال مصر والتوفيق في المنافسات.

ذهبية وبرونزية بطولة العالم للخماسي المنتخب المصري للخماسي الحديث نهائي الشابات ببطولة العالم جواتيمالا