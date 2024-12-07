ذهبية وبرونزية في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة بجواتيمالا

توج المنتخب المصري للخماسي الحديث بميداليتين بواقع ذهبية وبرونزية في نهائي الشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 15 عام المقامة في جواتيمالا خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وحصدت كرمة هاني الميدالية البرونزية في منافسات الفردي محققه 1133 نقطة ، كما استطاعت مريم ايمن، الحصول على المركز الرابع بجدول الترتيب بعد أن أنهت المنافسات بإجمالي 1128 نقطة، فيما جاءت نور اسلام في المركز العاشر بعد حصولها علي 1108 نقطة.

واستطاع الفريق المكون من "كرمة هاني، مريم أيمن، ونور اسلام" من التتويج بالميدالية الذهبية بعد الانتهاء من المنافسات النهائية بإجمالي 3369 نقطة، فيما جاء الفريق الالماني في المركز الثاني بإجمالي 3366 نقطة، واحتل المركز الثالث الفريق الياباني بإجمالي 3280 نقطة.

وكانت مصر قد افتتحت منافسات البطولة بالتتويج بذهبية تتابع الشابات وفضية تتابع الشباب.

حيث حقق الثنائي كرمة هاني ونور اسلام ذهبية تتابع الشابات.

كما توجت مصر بفضيـة تتابع الشباب عن طريق الثنائي ياسين الشربيني ، ومحمد اشرف.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين محمد اشرف ، وياسين الشربيني ، ومحمد عبد الجليل، واللاعبات نور اسلام ، وكرمه هاني ، ومريم ايمن .

ويرأس بعثة المنتخب المهندس عمرو شمس عضو مجلس الإدارة ، ويقود المنتخب ايهاب سيد المدير الفني ، وأحمد حسام مساعد مدير فني الرماية ، وأحمد يحي مدير فني الموانع .

ورافق البعثة السفير حاتم حسوبة سفير جمهورية مصر العربية بجواتيمالا، حيث كان في استقبالهم منذ وصولهم مطار جواتيمالا، تقدم للبعثة بخالص التهاني وتمني لأبطال مصر والتوفيق في المنافسات.