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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لافروف: لا مكان للإرهاب في سوريا وانتهاك القرار 2254 مرفوض

لافروف
لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،  على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية لا يمكن أن تُسمح لها بالسيطرة على أي جزء من الأراضي السورية، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوضح لافروف خلال تصريحاته عقب منتدى الدوحة الثاني والعشرين، أن القرار شدد على ضرورة الحوار المباشر بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية، وندد بمحاولات هيئة تحرير الشام للسيطرة على إدلب، مشيراً إلى اتفاقيات سابقة تم توقيعها في إطار صيغة أستانا لمنع هذه السيطرة، لكنها لم تُنفذ بالشكل المطلوب.

وأضاف لافروف أن روسيا تطالب بوقف فوري للأنشطة العدائية وتنفيذ القرار الدولي 2254 بالكامل، مؤكداً أن الأولوية هي الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقاً دون طرح أي أفكار جديدة.

 

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