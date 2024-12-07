قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بعد خروجه من الإمتحان لجلسة 11 يناير المقبل لمناقشة شهود الإثبات.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بورسعيد بعد خروجه من الامتحان لجلسة 11 يناير



تعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 نوفمبر عام 2024 بدائرة قسم المناخ، باتهام المدعو:"أ.س.د" بحيازة بغير ترخيص سلاح ناري - فرد خرطوش - وطلقه مما تستخدم فى السلاح الناري، حيث أتهم المتهم و3 آخرين بقتل الطفل: حسن إبراهيم حسن إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله على إثر خلافات سابقة فيما بينهما، واعد لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش، وكمن له في المكان الذي ايقن سلفا مروره به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري، قاصدا من ذلك قتله، فاحدث اصابته التي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وشهد محمود أحمد، طالب بالصف الثاني صنايع مدرسة الميكانيكية، بانه حال استقلاله دراجة نارية خلف قائدها المتوفي إلى رحمة مولاه، متجهين الى مسكنهم عقب الانتهاء من الامتحان، وبجوارهم رفقاءهما الشاهدين الثاني والثالث مستقلين دراجه أخرى، فوجئوا بالمتهمين مستقلين دراجتين ناريتين قيادة المتهمان الثاني والرابع، وخلف الثاني المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وخلف الرابع المتهم الثالث، وقادمين نحوهم، وحال اقترابهم منهم تنامي إلى سمعه صوت إطلاق عيار ناري، تألم عقبها المجني عليه حال قيادته الدراجة، حتى اختل توازنه وسقط أرضا غارقا في دمائه، واضاف بوجود خلافات سابقة بين المتهمين وبين جيرة المجني عليه، وعزا قصدهم من ذلك قتله.

قضت المحكمة بتأجيل نظر القضية في جلستها الأولى إلى يوم 11 من شهر يناير المقبل، وذلك لمناقشة شهود الاثبات.