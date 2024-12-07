زيارة الرئيس السيسي للدنمارك.. دعم الشراكات الاقتصادية وتعزيز العلاقات الثنائية

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مملكة الدنمارك جاءت في توقيت مثالي، واصفًا الزيارة بأنها "نوعية" وتساهم في تعزيز جسور التعاون الاستثماري بين البلدين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح محمد حجازي أن زيارة الرئيس السيسي شهدت استقبالًا حافلًا يعكس تقدير الدنمارك للدور المصري البارز في المنطقة وفي قارة أفريقيا.

كما لفت السفير محمد حجازي إلى أن مشاركة ملك الدنمارك في منتدى الأعمال والاستثمار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر.

وأضاف حجازي أن الدنمارك تُعتبر من أبرز الدول العالمية في مجال الحاويات، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مصر، خاصة في الساحة الأفريقية.

وأكد أن اللقاء بين الجانبين المصري والدنماركي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متنوعة مثل التغيرات المناخية، الهيدروجين الأخضر، وتجارة الحاويات.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول في العلاقات بين مصر والدنمارك، موضحًا أنها ستساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادره.

كما أكد السفير محمد حجازي أن الرئيس السيسي سيزور النرويج وإيرلندا بعد الدنمارك، حيث تعد النرويج من الدول التي تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقد يكون لها دور كبير في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف حجازي، أن زيارة الرئيس السيسي ستتناول العديد من الملفات منها ملف التعاون في الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن إيرلندا تعد من أهم الاقتصاديات الصاعدة في أوروبا.