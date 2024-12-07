الجزيرة يخطف نقطة التعادل فى اللحظات الاخيرة في دوري أدنوك للمحترفين

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الجزيرة ضد كلباء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين 2024-2025.

دخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الانتصار، حيث سعى الجزيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري، بينما كان كلباء يطمح لحصد ثلاث نقاط هامة لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

في الدقيقة 17، نجح النجم الإيراني مهدي قائدي في تسجيل هدف رائع لصالح كلباء، ليضع فريقه في المقدمة.. ورغم محاولات لاعبي الجزيرة لتعديل النتيجة، إلا أن دفاعات كلباء كانت صامدة حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، تعديلات هجومية للبحث عن التعادل، وبالفعل نجح في تحقيق هدفه في الدقيقة 95، عندما سجل نبيل فقير هدف التعادل من ركلة جزاء.

بهذا التعادل، رفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة، ليظل في المركز الرابع بترتيب دوري أدنوك، بينما رفع كلباء رصيده إلى 12 نقطة ليظل في المركز السابع.

وتبقى المباراة مثيرة ومثالية في مجرياتها، حيث أظهر كلا الفريقين عزيمة قوية حتى اللحظات الأخيرة.