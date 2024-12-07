الدوري السعودي.. الهلال يواصل مطاردة اتحاد جدة بفوزه على الرائد

حقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

باغت الرائد مضيفه الهلال بهدف مبكر، وذلك عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة السابعة، ليستمر تقدم الضيوف حتى الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول.

الهلال يطارد اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي

أدرك ميلينكوفيتش سافيتش التعادل للزعيم في الدقيقة 42، بتمريرة من البرازيلي مالكوم، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، أعاد يحيى سنبل الرائد للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 77، قبل أن يسجل ماركوس ليوناردو ثاني أهداف الهلال في اللقاء في الدقيقة 87 من صناعة البرتغالي جواو كانسيلو.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح علي البليهي في إحراز هدف الانتصار للأزرق، وتحديدًا في الدقيقة 90+14.

بهذا الفوز، يواصل الهلال مطاردة اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي، حيث قلص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.