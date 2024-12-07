رئيس مياه المنوفية يجتمع برؤساء القطاعات ومديرى الأفرع لمناقشة الاستعداد للأزمات والطوارئ

اجتمع المهندس رشدي السيد عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم برؤساء القطاعات ومديرى الأفرع للتأكيد علي مدى جاهزية واستعدادات الشركة لمواجهة الأزمات والطوارئ.

ووجه رشدى، بضرورة المتابعة المستمرة للتشغيل الأمثل للمحطات والإهتمام بنظافة كافه مواقع الشركة من محطات وشبكات وتطبيق تعليمات التشغيل القياسي وصيانة الطلمبات الاحتياطية والاستعداد للازمات والطوارئ للحفاظ علي استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأكد، على تواجد مديري الأفرع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، وتحديد الاحتياجات الضرورية من المعدات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الازمات، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة زيادة الاستهلاك، ومناقشة الحلول المقترحة لتفادي حدوث الازمات خاصة بالمناطق الساخنة .

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة المياه ومتابعة الغسيل الدورى للخزانات والشبكات لتقديم كوب ماء صحي وآمن طبقا للمواصفات القياسية المحددة لذلك.

ووجه رئيس الشركة، بضروره إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة الاعمال التى تخص اعطال المياه واعطال الصرف الصحى حرصا على سلامه العاملين والظهور بالمظهر اللائق .