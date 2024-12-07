يوفنتوس يتعادل مع بولونيا بشق الأنفس في الدوري الإيطالي

خطف فريق يوفنتوس، مساء اليوم السبت، تعادلًا صعبًا من ضيفه بولونيا بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

تأخر يوفنتوس في الشوط الأول بهدف للا شيء أمام بولونيا، سجله دان ندوري في الدقيقة 30، ليضع تياجو موتا المدير الفني لفريق السيدة العجوز في مأزق، وذلك قبل أن يحصل الأخير على البطاقة الحمراء في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

مباراة يوفنتوس ضد بولونيا

في الشوط الثاني، أضاف توماسو بوبيجا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 52، ليكثف اليوفي محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة.

وبالفعل نجح كوبماينرز في تقليص الفارق لصالح يوفنتوس بهدف في الدقيقة 62، قبل أن يحرز صامويل مبانجولا هدف التعادل في الدقيقة 90+2، ليخطف البيانكونيري نقطة بشق الأنفس من بولونيا.

بتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما وصل رصيد بولونيا إلى 22 نقطة في المرتبة الثامنة.