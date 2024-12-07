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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وائل الفشني ينتهي من تصوير أغنية "دعوة أمي"

وائل الفشني ومدحت
وائل الفشني ومدحت فهمي
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انتهى المطرب وائل الفشني من تصوير ديو جديد يجمعه بالمطرب مدحت فهمي بعنوان "دعوة أمي".. إخراج وتصوير خالد فهمي وتوزيع وميكس وماستر Saleh Dexter، وتم تصويرها في العديد من الأماكن . 

الأغنية من كلمات وألحان محمد عبد الوهاب، ومن المقرر طرحها على يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من المراحل النهائية للأغنية التي تعد هى الأولى التي يقدمها وائل الفشني عن الأم .

وتقول بعض كلمات الاغنية : 

ومهما يحصل مني 

أرجوكي تكوني في أحضاني 

هو كل الناس مش عارفة 

القلب اللي رباني 

مهما يحصل مني أرجوكي 

تبعدي شيطاني 

يا ست الكل أحبك 

زي ما الرسول وصاني 

وائل الفشني دعوة أمي المطرب وائل الفشني