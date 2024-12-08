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الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 8 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي

الرئيس: تفاهم مشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية بمختلف المجالات

السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيسة وزراء الدنمارك: تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق

الفصائل المسلحة فى سوريا تبدأ المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق

لافروف: روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع الإرهابيين من الانتشار

حزب الله يرسل  2000 مقاتل إلى الحدود اللبنانية السورية

الأحداث تغطي على مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة وخروقات الهدنة في لبنان

الأزمات تلاحق النظام الإيراني وتحدد استقراره

معاريف: 3 قنوات رئيسية للمفاوضات الجارية في غزة

خلية من النازيين الجدد خططت لاغتيال رئيسة الوزراء الإيطالية

فرنسا تحتفل بترميم رمزها الثقافي

العدد
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