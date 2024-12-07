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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناقد فني: شيرين عبد الوهاب تعيش حالة من عدم الاتزان

الفنانة شيرين عبد
الفنانة شيرين عبد الوهاب
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قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ عدة سنوات تعيش حالة من عدم الاتزان سواء على المستوى الفني أو على مستوى حياتها الشخصية، وأصدرت العديد من التصريحات غير الموفقة.

وأضاف "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لا تستطيع التفرقة ما بين الحديث في الجلسات الخاصة والحديث في الحفلات المفتوحة.

وعن تصريحات الفنانة شيرين السلبية عن الملحن الراحل محمد رحيم، ووصف أعماله بـ"السيئة الجارية"، قال الناقد الفني إن الفنان محمد رحيم قام بإعداد أجمل أغاني شيرين، وله فضل كبير عليها، حيث لحن لها الكثير من الأغاني الناجحة، وتصريحاتها قد تكون في إطار الهزار".


 

الناقد الفني مصطفى حمدي الفنانة شيرين عبد الوهاب الملحن الراحل محمد رحيم