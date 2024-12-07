ناقد فني : "الهزار" على الملحن محمد رحيم أمر لا يليق

قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إن تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب السلبية لن تتوقف إلا عند استعادة شيرين توازنها الذهني، مشيرًا إلى أن الجمهور يُبرر لشيرين الكثير من التصرفات الخاطئة تحت مسمى العفوية، معقباً: "هناك فرق كبير بين العفوية وقلة الذوق".

وأضاف "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الفنان من الضروري أن يمتلك لياقة في "الهزار" خاصة مع الجمهور، مشيرًا إلى أن "الهزار" على الملحن محمد رحيم أمر لا يليق، خاصة وأنه متوفي.

ولفت إلى أن نقابة الموسيقيين لا تملك وقف فنان عن الغناء، ولكن تمتلك العديد من الأدوات التأديبية الأخرى، مشددًا على ضرورة نصيحة شيرين عبد الوهاب، وإعادتها إلى اليقظة مرة أخرى، خاصة وأنها لديها جمهور كبير يدافع عنها بجنون".



