شبكة المنظمات الأهلية: الجوع يضرب غزة وهناك أسر تعيش يومها بأقل من وجبة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، إن فلسطين تتعرض إلى انهيار غير مسبوق وهناك كارثة إنسانية يشهدها قطاع غزة، سواء في شمال قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من شهرين وعمليات القصف و استهدافات المدنيين المستمرة.

وأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عشرات الشهداء تسقط يوميًا بعائلات بأكملها يتم دفنها تحت ركام منازلها بسبب القصف الإسرائيلي العنيف في ظل عدم قدرة الطواقم الطبية والدفاع المدني على الوصول إليها، وكل هذا في ظل نقص حاد لأبسط المواد وفي مقدمتها المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن المجاعة تضرب مختلف انحاء قطاع غزة وهناك أسر بأكملها تعيش يومها بأقل من وجبة.

وتابعت: « 95 % من سكان قطاع غزة من النازحين الآن وفقدوا كل مقومات الحياة وباتوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية المقدمة بالرغم من أن المساعدات التي يسمه بدخولها جيش الاحتلال لا تكفي 7% من الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع».