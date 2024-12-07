دفاع البرلمان يكشف عن مقترح لاستبدال ختم شعار الجمهورية التقليدي بآخر إلكتروني

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة انتبهت لجرائم التزوير بصورة غير عادية، وخصصت إدارة كاملة في تكنولوجيا المعلومات لاكتشاف أي تزوير، مشيرًا إلى أن التزوير وتقليد الاختام جريمة تُشكل تحديات غير مسبوقة بسبب التقنيات المتقدمة.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك اقتراحًا مقدمًا في مجلس النواب لاستبدال ختم شعار الجمهورية التقليدي بختم إلكتروني، لمواجهة التزوير الذي يحدث بسبب التطور السريع الذي يُشكل تحديًا غير مسبوق.

وأوضح أن تزوير ختم شعار الجمهورية يُلحق ضررًا غير عادي بالدولة، والوصول للجاني أمرًا ليس سهلاً، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة لمنع تزوير الأختام.



