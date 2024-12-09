بالمصرى .. الجواز وسنينه

الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 09:09 م

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كلنا بنمر بيها، لازم بعض مفاهيم شبابنا وشاباتنا المقبلين علي الزواج تتغير شويه.. الشاب النهارده علشان يفتح بيت سواء حايأجر شقة أو حايشتريها التكاليف بقت مرعبة وماعتقدش فيه شاب دلوقتى حايقدر يشتري بيت بملايين إلا لو كان أهله اشتروله من زمان أو مقتدرين جداً ماديا ودي أصبحت فئة قليلة مش هما حالياً موضوعنا.

مش لازم شقة كبيرة لاتنين قرروا يعيشوا مع بعض ويبتدوا حياتهم والفرش مش لازم فيه نيش يتحط فيه حاجات مابنستخدمهاش نهائي وبتبقى للزينة والمنظرة فقط.

طقم الصيني الغالي اللي مابيطلعش من مكانه علشان خايفين يتكسر بلاش منه.. طقم المعالق الغالي اللي خايفين معلقة تترمي سهواً في القمامة ونحزن عليها بلاش منه.. كم البطاطين والدفايات والعلب البلاستيك والدباديب وملايات السرير يجي على قد الاستعمال مش لازم نملي بيهم الدواليب.

الفرح مش لازم المعازيم يبقوا كتير.. يتعزم القريبين فقط بحفلة بسيطة ونحتفل، وهي ليلة ومجرد كام ساعة حرام يتصرف فيها اللي يعيشهم شهور.. الشبكة هدية من العريس مش لازم مغالاة فى خاتم حايتلبس كام مرة ويتشال في الخزنة .

وممكن الفرح يبقي تكاليف بالنص.. الفستان حرام يتدفع فيه مبلغ كبير كده لأربع ساعات ويتشال في كيسه تاكله العتة وكده كده مش حايعجب الكل ومش حايسلموا من اللت والنقد.. والبساطة مفيش أجمل منها.. والشياكة مش بتمن الفستان.. الذوق الراقي مش مكلف.. والبهرجة والمنظرة ولا ليها لزمة.. أهم حاجة الحياة الطيبة الهادية اللي مليانة رضا.. والنوم على مخدة ريش نعام مش حايجيب راحة البال والأحلام السعيدة.. وناخد بالنا إن الفرق كبير بين الطموح والطمع وإننا مش لازم نبتدي من حيث ينتهي الآخرون ويارب يسعد الجميع.