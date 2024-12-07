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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وئام عثمان: الدولة وضعت استراتيجية محددة لتنفيذ العدالة الاجتماعية

الدكتورة وئام عثمان
الدكتورة وئام عثمان
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قالت الدكتورة وئام عثمان، استاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الدولة المصرية عندما أقامت العدالة الاجتماعية اقامتها من خلال ركيزة أساسية وهي تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030  و هذه الاستراتيجية خرج منها مجموعة من الاستراتيجيات التفعيلية. 

وأضافت «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة  «إكسترا نيوز»، أن أهم الاستراتيجيات كانت تطوير التعليم العالي  والتربية والتعليم وأيضًا دعم القطاع الصحي، لافتة إلى أن الدولة تحقق العدالة من خلال سياسيات عامة ومنظومات متكاملة والدولة تحاول تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة مبادرات سواء رئاسية أو مبادرات شعبية أو نابعة من مجموعة شباب من خلال تنظيماتهم الرسمية.

وتابعت : «الدولة المصرية تعمل في منظومة متكاملة لتحقيق أهدافها المرجوة من العدالة الاجتماعية على أرض الواقع»، مؤكدة أن الشعب المصري متحالف مع الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

الدكتورة وئام عثمان التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 القطاع الصحي