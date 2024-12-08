اليوم.. مواجهة نارية بين توتنهام وتشيلسي في ديربي لندن بالبريميرليج

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة النارية بين توتنهام وتشيلسي، في مباراة ديربي لندن، التي تجمع بينهما في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق توتنهام، اليوم الأحد، جاره تشيلسي في ديربي لندن على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، بصافرة تحكيمية من الحكم أنتوني تايلور، الذي يدير مواجهة من أقوى مواجهات الديربي في مدينة الضباب.

يزداد الصراع بين طرفي الديربي، لاسيما بعد النتائج التي يحققها البلوز تحت قيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، وبالرغم من أن السبيرز لم يتذوق طعم الفوز في آخر 3 مباريات، منها تعادل مع روما في الدوري الأوروبي، وتعادل وهزيمة في البريميرليج.

يدخل توتنهام اللقاء في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفي رصيده 20 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في وصافة الترتيب بـ28 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 7 نقاط.

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sport HD 1.