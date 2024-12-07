بسبب بطولة إنتركونتيننتال.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة إنبي في كأس الرابطة

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة منذ قليل، يطلب فيه تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي في دور المجموعات لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وذكر الأهلي في خطابه انه نظرا للظروف الطارئة التي ترتب ‏عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة ‏كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، وذلك التزامًا بلائحة البطولة وتنفيذًا للالتزامات ‏التي أقرها «فيفا» قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وأكد النادي الأهلي في الخطاب أن موعد السفر الذي ‏تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها ‏نفس اليوم. وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والإفريقية بأسرها في ‏مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة ‏يوم 10 ديسمبر نظرًا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين أولوياته هذا الموسم.