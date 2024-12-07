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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يزور النرويج.. تعرف على برنامج عمل الرئيس في أوسلو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، ويعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما يجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، ويشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

في سياق أخر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" "سورين جاد يانسن"، رئيس البرلمان الدنماركي، وذلك في إطار زيارة دولة  يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك في مستهل جولة الرئيس الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس البرلمان الدنماركي رحب بالرئيس، مشيداً بالعلاقات بين البلدين الصديقين، واكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر لما لها من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي
 

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