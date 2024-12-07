باير ليفركوزن يتخطى سانت باولى في الدوري الألماني

تمكن فريق باير ليفركوزن من الفوز على سانت باولي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني "بوندزليجا" للموسم 2024-25.

سجل أهداف باير ليفركوزن كل من فلوريان فيرتز في الدقيقة 6، وجوناثان تاه في الدقيقة 21، بينما سجل هدف سانت باولي الوحيد اللاعب مورجان جويلفاوجي في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 26 نقطة، ليحافظ على مركزه الثالث في جدول الترتيب

في المقابل، توقف رصيد سانت باولي عند 11 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر

ويواصل باير ليفركوزن مسيرته المميزة هذا الموسم، متمسكًا بموقعه في المربع الذهبي، في حين يسعى سانت باولي لتحسين وضعه في جدول الدوري