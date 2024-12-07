شعبة محرري التكنولوجيا بنقابة الصحفيين تكرّم الإعلامي أسامة كمال

نظّمت شعبة محرري التكنولوجيا بنقابة الصحفيين احتفالية لتكريم الإعلامي البارز أسامة كمال بمناسبة اختياره عضوًا في الهيئة الوطنية للإعلام، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير المشهد الإعلامي المصري ومشواره الحافل الذي جمع بين المهنية والابتكار.

تسلّم أسامة كمال درع التكريم من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال حفل حضره أعضاء مجلس النقابة، بينهم جمال عبدالرحيم، محمد خراجه، حسين الزناتي، هشام يونس، ومحمد يحيى، إلى جانب نخبة من الصحفيين والإعلاميين وأعضاء شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد الحضور بدور كمال في الارتقاء بالإعلام المصري من خلال تقديم برامج حوارية تميزت بالعمق والموضوعية، إضافة إلى جهوده البارزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في كلمته أكد مجلس إدارة شعبة صحفيي الاتصالات أن التكريم جاء تقديرًا لدور كمال في تطوير الإعلام، خاصة في مجالات الصحافة التكنولوجية والاتصالات. وأضافوا أن انضمامه للهيئة الوطنية للإعلام يعكس ثقة الدولة في كفاءته وقدرته على المساهمة في تحقيق تطلعات المشهد الإعلامي المصري.

وقال أسامة كمال أن هذه اللفتة تعني له الكثير، وهي حافز للاستمرار في العمل من أجل إعلام مصري يعبر عن طموحات المواطنين، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها العصر الرقمي."