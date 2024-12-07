السبت 07/ديسمبر/2024 - 08:20 م

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي في مطار سفنكس والصالة الموسمية.

كان ذلك ضمن 57 محضر ضبط جمركي تم تحريرهم على مستوي الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي.

كانت المحاضر المحررة أرقام 10 و 11 بمطار سفنكس بقيادة حسام أبو الفضل شقوير القائم باعمال مدير الجمرك، الأول ضد راكبة حاولت تهريب ستة عشر ايفون ، والثاني ضد راكب اخفى ثمانية تليفونات على جسده، تم ضبطهم أثناء تفتيش الراكب ذاتيا.

وفي الصالة الموسمية قامت الادارة الاولي بقيادة جهاد الوكيل مدير الادارة ومدحت عبد الصبور و ايهاب عميرة نائبا المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب حاول تهريب ٢٣٤ وحدة وعبوة من المستلزمات الطبية.

تم ذلك بالمشاركة مع إدارات الفحص بالاشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الإلتزام، و محمود جابر المشرف علي ادارة الفحص بالاشعة بمطار سفنكس وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس المصلحة السابق و شريف الكيلاني نائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك.