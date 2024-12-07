مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره جيرونا بملعب مونتيليفي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا، رفقة الإنجليزي جود بيلينجهام والمغربي براهيم دياز.

يغيب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الريال أمام الفريق الكتالوني، بالرغم من عودته لتدريبات الملكي أمس الجمعة، وانضم مواطنه رودريجو جوس إلى قائمة الغيابات بعد تعرضه لإصابة صباح اليوم.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة المتصدر، وللميرينجي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثامن وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - أنطونيو رودريجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أردا جولر

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - كيليان مبابي - براهيم دياز.