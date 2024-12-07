فورى تتجاوز حاجز 2 مليار جنيه فى معاملات خدمة "عالنوتة" للتجار

أعلنت شركة فوري عن تجاوز قيمة المعاملات الإجمالية لخدمة ع النوتة 2 مليار جنيه منذ بداية العام. وتعتبر هذه الخدمة، التي تقدم مفهوم "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"**، الأولى من نوعها في مصر والمخصصة للتجار الشركاء.

تمكنت فوري من ضم أكثر من 50 ألف تاجر إلى خدمتها "عالنوتة"، مع تنفيذ حوالي **750 ألف معاملة** منذ إطلاقها. وتهدف الخدمة إلى توفير حلول رقمية مبتكرة تربط التجار بمورديهم بسهولة، مما يسهم في تلبية احتياجات رأس المال العامل بشكل فعال.

تتيح الخدمة حداً ائتمانيًا رقميًا يصل إلى 150 ألف جنيه مصري، يمكن للتجار الوصول إليه مباشرة عبر ماكينات نقاط البيع (POS) عند الدفع.

يوفر المنتج تجربة رقمية سلسة تشمل تسديد الفواتير وتحويل معاملات الأعمال بين الشركات (B2B) إلى قروض قصيرة الأجل بفترات سداد تتراوح بين 3 إلى 15 يومًا.

أوضح ألكسندر ليفتشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

"مع خدمة (عالنوتة)، نخطو نحو عصر جديد من منتجات التمويل الرقمي، حيث أصبحت أداة فعالة لتسهيل العمليات التجارية اليومية لأكثر من 50 ألف تاجر. رؤيتنا لرقمنة الاقتصاد المصري وربط اللاعبين الرئيسيين في السوق أصبحت واقعًا ملموسًا بفضل هذه الخدمة."

وأضاف أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "خدمة (عالنوتة) تعكس قدرة فوري على تقديم حلول مبتكرة تربط التجار بالموردين بسلاسة. كما تفتح المجال لتعاون أكبر مع الموردين في مختلف أنحاء مصر، مما يعزز ريادتنا في الابتكار المالي ودورنا في دعم التحول الرقمي للاقتصاد المصري."