رئيس نادى انيمبا يوجه التحية لبعثة الزمالك فى ختام مران اليوم

حرص نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا ولاعب أرسنال الإنجليزي السابق ورئيس نادي إنيمبا، على توجيه التحية لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما تصادف تواجده في نهاية مران الأبيض الختامي قبل مباراة الفريقين المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قام كانو بتحية البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق والعديد من اللاعبين.

كما حرص رئيس نادي إنيمبا على تحية أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة ورئيس بعثة الفريق، مؤكداً سعادته بتواجد نادي الزمالك في نيجيريا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غد الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.