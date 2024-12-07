زيارة من 7 جامعات حكومية لمركز خدمات ذوي الاعاقة بجنوب الوادي

قام فريق من سبع جامعات مصرية هي المنيا وأسوان وكفر الشيخ والمنوفية وبنها وبورسعيد ومطروح بقيادة فريق الاميديست بخدمات بزيارة لمركز ذوي الاعاقة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تاتى الزيارة ضمن البرنامج التدريبي لسبع جامعات حكومية لانشاء مراكز جديدة لذوي الاعاقة

لهذه الجامعات باعتبار مركز خدمات ذوي الاعاقة بالجامعة نموذج رائد في تقديم الخدمات المختلفة لذوي الاعاقة وهو من ضمن ٢٠ مركزا تم افتتاحها خلال السنوات الماضية

ضم فريق الاميديست دكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج المنح الحكومية ومسئولة عن برنامج الاعاقة و محمد علي مدير مشروع الاعاقة و امل خليل المدير الاداري للمشروع وتناولت الزيارة الوقوف علي التطورات التي طرأت علي المركز قبل وبعد المشروع الممول

من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وجهود الجامعة في ادارة ملف الاعاقة زيارة للأقسام الداخلية للمركز ومعرفة الخدمات والامكانيات وايضا عقد لقاءات مع الموظفين والطلاب داخل المركز

وقام الدكتور حسين ابو المجد مدير المركز بشرح الاهداف والانشطة التي ينفذها المركز لمنتسبي الجامعة وللمستفيدين من الاشخاص ذوي الاعاقة من المجتمع المدني .. كما اكد اهتمام جميع القيادات الجامعية بملف الاعاقة

وشارك بعض الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة في جلسه حوارية ادارها الدكتور ابراهيم حسن نائب مدير المركز عن الخدمات التي استفاد منها الطلاب داخل الجامعة واهم التحديات التي تواجههم

واكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة حرص الجامعة في دعم ملف ذوي الاعاقة وتقديم كافة التسهيلات للطلاب ذوي الاعاقة وللمستفيدين من ذوي الاعاقة من خارج الجامعة

واوضح الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعة تسير وفق خطة لتطوير الخدمات والتسهيلات للطلاب ذوي الاعاقة من خلال دمجهم في الانشطة والفعاليات

واشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع للدور الرائد للجامعة في خدمة المجتمع من خلال تقديم حزمة من الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة من خارج الجامعة وايضا المشاركة في القوافل الطبية والتوعوية في المجتمع المدني.