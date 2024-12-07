«فيدسكولا» تحصل على تخصص «الإدارة المرنة واسعة النطاق» من Atlassian

أعلنت شركة فيدسكولا، المتخصصة في منهجيات الإدارة المرنة وحلول Atlassian، عن تحقيق إنجاز جديد كأول شركة في الشرق الأوسط تحصل على التخصص المرموق في الإدارة المرنة واسعة النطاق (Agile at Scale) من شركة Atlassian العالمية.

يأتي هذا الإنجاز ليعزز سجل الشركة الحافل، والذي تضمن حصولها على لقب **"أفضل شريك أعمال لعام 2023"من Atlassian. وتعتمد "فيدسكولا" في نجاحاتها على تقديم حلول مبتكرة، أبرزها Jira Align مدعومة بفريق من الخبراء والمدربين المتخصصين في منهجيات الإدارة المرنة "أجايل".

ومن بين أبرز إنجازات "فيدسكولا"، تنفيذ أول اعتماد حكومي لحلول **Jira Align** في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات حكومية وخاصة تهدف لتطوير قدراتها في إدارة المحافظ والتوسع في تطبيق منهجيات "أجايل".

تتميز "فيدسكولا" بخبرتها العميقة في تقديم خدمات استشارية مخصصة تعتمد على منهجيات "أجايل" وأدوات Atlassian، حيث تساعد المؤسسات على تحقيق تحولات جوهرية في أعمالها، بدءًا من تطوير الاستراتيجيات وحتى التنفيذ الفعلي. ويركز فريق الشركة على تصميم أطر عمل مخصصة لكل مؤسسة، مما يمكن العملاء من تحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي.

أكد محمد غانم، المدير العام لشركة فيدسكولا، أن التزام الشركة بتقديم قيمة استثنائية جعلها شريكًا موثوقًا للوكالات الحكومية والمؤسسات الكبرى في الشرق الأوسط، قائلاً: *"حصولنا على تخصص (Agile at Scale) من Atlassian يُعد شهادة على التزامنا بدعم عملائنا في تحقيق التحول الرقمي والمرونة التشغيلية. هذا الإنجاز سيعزز قدرتنا على تقديم حلول متطورة تدعم نمو المؤسسات وتحقق أهدافها."*

تعتبر "أجايل" وإدارة المحافظ أدوات حاسمة للمؤسسات الكبيرة والهيئات الحكومية، حيث تسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرارات وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء. ومن خلال التركيز على التقييم المستمر وتخصيص الاستثمارات للمبادرات الأكثر تأثيرًا، تتيح "فيدسكولا" للمؤسسات تحقيق كفاءة تشغيلية ونمو مستدام يعزز تنافسيتها.