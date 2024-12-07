مهاجم وست هام يتعرض لحادث مروري

هز نبأ تعرض الجامايكي مايكل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي لحادث مروري الأوساط الرياضية في إنجلترا.

أكد نادي وست هام في بيان رسمي مساء اليوم السبت، أن أنطونيو نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث أو حالته الصحية.

جاء هذا الحادث في ظل ظروف جوية صعبة شهدتها العديد من المدن الإنجليزية خلال الساعات الماضية، حيث تسببت العواصف القوية في تأجيل عدد من المباريات، أبرزها مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب جوديسون بارك، اليوم السبت.

مايكل أنطونيو مهاجم وست هام

بيان وست هام بشأن حادث مايكل أنطونيو

في بيان رسمي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب نادي وست هام يونايتد عن بالغ قلقه إزاء الحادث الذي تعرض له أنطونيو، مؤكدًا أن أفكار وصلوات جميع أفراد النادي مع اللاعب وعائلته وأصدقائه في هذه الظروف الصعبة، ووعد النادي بتقديم تحديث جديد حول حالة أنطونيو في أقرب وقت ممكن.

يأتي حادت مايكل أنطونيو ليزيد من حالة القلق التي تسود أروقة نادي وست هام يونايتد، خاصة مع اقتراب موعد مواجهة المطارق ضد وولفرهامبتون بعد غد الإثنين في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.