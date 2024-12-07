فودكس تتعاون مع برنامج Million Pound Menu لدعم رواد الأعمال في قطاع المطاعم



أعلنت شركة فودكس، المتخصصة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكتها مع برنامج Million Pound Menu بصفتها الشريك التكنولوجي الرسمي. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو قطاع المطاعم من خلال تمكين رواد الأعمال من تحسين عملياتهم التشغيلية وزيادة كفاءتهم باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة عرض أفكارهم أمام مستثمرين للحصول على تمويل، مع تقديم تدريب تقني عملي على أنظمة فودكس المتطورة، مثل أنظمة إدارة المطاعم (RMS)، التي تشمل إدارة الطلبات، المخزون، والمبيعات، إلى جانب تحسين تجربة العملاء وتقليل الأخطاء التشغيلية.



أكد أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فودكس، أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لدعم رواد الأعمال، قائلًا: "نسعى من خلال تقنياتنا إلى تمكين أصحاب المطاعم من إدارة أعمالهم بسهولة، وتحقيق التوسع باستخدام حلول متطورة تسهم في تعزيز الأداء. هذا التعاون يعكس التزام فودكس بتقديم قيمة مضافة للأسواق التي تعمل بها".

من جانبه، أوضح أحمد لوكسر، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إم بي" المنتجة للبرنامج، أن التعاون مع فودكس يهدف إلى تعزيز قدرات المتسابقين في البرنامج، سيحصل المتسابقون المشاركون في البرنامج على دعم تقني شامل عبر أنظمة فودكس، ما يساعدهم على تحسين إدارة أعمالهم وتحقيق أداء عالٍ أثناء عرض أفكارهم أمام المستثمرين. ويهدف البرنامج إلى تزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير أعمال ناجحة ومستدامة.