نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي يوضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

قال سامح عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إن القانون 148 لعام 2019 والتي تم العمل به من شهر يناير عام 2020 وضع قواعد لإصلاح ما قبله وكان أهم نقطة ينبغي إصلاحها تدني المعاشات.

وأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المعاش يحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي تم وضع أليه لزيادة الأجر التأميني والتي يتم حسابة المعاش بناءً عليه، فبدأ في شهر يناير 2020 بحد أدنى ألف جنية وحد أقصى 7 ألاف جنية ونص القانون على زيادة ثانوية قدرها 15 % يصل الحد الأدنى في يناير 2025 إلى 2300 جنية والحد الأقصى للحد التأميني سيصبح 14.5 ألف.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: « الحد الأدنى للمعاش بتحسب بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني فمع رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2000 إلى 2300 يزداد الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنية إلى 1495 جنيها».