إى آند مصر تبدأ تصنيع أول راوتر محلى بتكنولوجيا 4.5G بالتعاون مع سيكو مصر

أعلنت إي آند مصر، عن بدء تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر داخل مصانع سيكو مصر بمحافظة أسيوط، باستخدام تكنولوجيا 4.5G.



تم تصميم الراوتر الجديد بالتعاون مع شركة ToZed الصينية، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الطرفية للشبكات، حيث تقوم الشركة بنقل خبراتها إلى مصنع سيكو مصر لضمان تقديم منتج يتماشى مع المعايير الدولية.



أكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن شركته تسعى للاستثمار في الصناعة المحلية بالتعاون مع أفضل الكفاءات المصرية والعالمية لضمان تقديم منتجات بجودة وكفاءة عاليتين، تتماشى مع تطورات شبكاتنا المتزايدة السرعة."



من جانبه، قال المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة سيكو مصر "بعد أن كنا أول من أنتج هاتفًا ذكيًا مصنّعًا بالكامل في مصر، نفتخر اليوم بإنتاج أول راوتر محلي بتكنولوجيا 4.5G.

وأضاف: "تصنيع الأجهزة المتطورة محليًا يساهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

يمثل الراوتر الجديد نقلة نوعية في قطاع الاتصالات المصري، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

كما يفتح المجال أمام مصر للتوسع في صناعة التكنولوجيا محليًا، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.