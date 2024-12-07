محمد عبد المنعم يغيب عن نيس في مواجهة لوهافر بالدوري الفرنسي

يغيب المدافع المصري محمد عبد المنعم عن فريقه نيس في المباراة المقررة أمام لوهافر مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.

كان محمد عبد المنعم قد تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي، مما استدعى نقله إلى المستشفى، ليغيب بذلك عن قائمة نيس لمباراة لوهافر.

كان محمد عبد المنعم قد شارك في مباراة نيس أمام أولمبيك ليون في الجولة الماضية، والتي انتهت بخسارة نيس 4-1، حيث لعب خلالها كامل المباراة كما شارك في مباراة الفريق ضد جلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي، والتي انتهت أيضًا بهزيمة نيس 4-1.

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق لوهافر في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.