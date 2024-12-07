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السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تحت شعار " لي حق"...الهيئة الإنجيلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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احتفلت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برنامج تنمية الطفولة المبكرة والأطفال في خطر في وجه بحري،باليوم العالمي لحقوق الطفل وأعياد الطفولة، تحت شعار ” لي حق “  تأكيدًا على حقوق الأطفال التي يكفلها الدستور والقانون وهي الحق في "الحياة- التعليم- الصحة- الحماية- اللعب- الهوية".

شارك في الاحتفالية أكثر من ٥٠٠ طفل ونحو أكثر من ٥٠ متطوعًا من مجتمعات الخليفة، عزبة خير الله، منشية ناصر، السلام، وشبرا الخيمة بجمعية: بصمة إبداع للتنمية ومؤسسة أكون لتنمية الطفل
ومؤسسة فرسان الحديدي للتنمية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالشرقاوية وجمعية أبي سيفين الخيرية

شارك الأطفال في الأنشطة، بالألعاب الجماعية، التي تعمل على تنمية مهارات العمل الجماعي وروح الفريق، وأيضًا قدم الأطفال عروض الفنون الشعبية التي ترسخ روح الانتماء لوطننا، كما تم تقديم عروض ترفيهية تعلم الأطفال نبذ الإيذاء ورفض الإساءات، كذلك قام الأطفال بأداء اسكتش حول التنمر، وآخر حول الحقوق، وأيضًا تقديم أغنية عن الحق في الحماية، وتوزيع الهدايا للأطفال.
وختام اليوم كان بتوزيع الهدايا على كل الحاضرين.

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وحدة التنمية المحلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برنامج تنمية الطفولة المبكرة والأطفال في خطر لي حق اليوم العالمي لحقوق الطفل الطفولة