تحت رعاية السيسي.. وزير الرياضة يُكرم الفائزين بالمراكز الأولى بدوري مراكز الشباب

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، منتخب القليوبية عقب فوزه على منافسه منتخب بني سويف بضربات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما في نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم باستاد القاهرة الدولي، والذي تنفذه الوزارة تحت رعاية شركة "توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



شهدت المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم، حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، السيد توماس شتراوس مدير عام شركة توتال انرجيز إيجبيت، رشا جلال مدير عام التسويق بتوتال، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية وقدامي اللاعبين، وقيادات المحافظات والشباب والرياضة.



كما شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث أقيمت في أجواء رياضية مميزة. تمكن خلالها فريق منتخب القليوبية من حسم المباراة بفوزه علي بني سويف، ليحقق اللقب بعد أداء قوي ومستوى فني عالٍ طوال مشوار البطولة.



وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رفقه المحافظين؛ بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق بني سويف، مشيداً بالأداء المتميز والروح الرياضية التي ظهرت في البطولة. كما تم تكريم فريق القليوبية بالميداليات الفضية بعد وصولهم إلى النهائي.



ويحصل صاحب المركز الأول (منتخب القليوبية) علي (200) ألف، المركز الثاني (بني سويف) علي مبلغ (150) ألف، والمركز الثالث (الوادي الجديد) مبلغ (100) ألف، بينما يحصل الرابع (الإسماعيلية) علي مبلغ (50) ألف، خلاف المبالغ التي تتحصل عليها الفرق من النقاط بالمحافظات.



و توُج بأفضل لاعب في البطولة اللاعب حسين وافي حسن من منتخب القليوبية، كما حصد اللاعب محمد رضا من منتخب القليوبية جائزة هداف البطولة، وأفضل حارس توج بها كريم ياسر عبد النبي حارس منتخب بني سويف، فيما حصد محمد عبد الرحمن لاعب منتخب بني سويف رجل المباراة النهائية.