محافظ كفر الشيخ يكرم أحد موظفي الديوان العام بالمحافظة

كرّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، في لفتة إنسانية تعكس التقدير للنماذج المشرفة شعبان عامر، الموظف البسيط بديوان عام المحافظة، والبالغ من العمر 59 عامًا، من إحدى قرى مركز قلين، الذي صنع من بساطة الحياة قصة نجاح استثنائية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه رغم دخله المتواضع كرس شعبان عامر حياته للعمل الجاد، نجح في تربية ثلاثة أبناء رسموا بخطواتهم إنجازًا فريدًا: الابن الأكبر، طلعت، 26 عامًا، أنهى دراسته في كلية الطب البشري وبدأ مشواره كطبيب بشري، والثاني، زياد، 24 عامًا، تخرج في كلية الطب البيطري، ليواصل طريق النجاح في مجال آخر، أما الإبن الأصغر، ياسين، 19 عامًا، فقد سار على خطى أخيه الأكبر وبدأ أولى سنواته في كلية الطب البشري.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، برحلة كفاح الأب التي تعكس معنى التضحية والعمل الجاد، مؤكدًا أن قصته تمثل نموذجًا يُحتذى به.

وعبّر شعبان عامر عن امتنانه لهذا التكريم، قائلاً: لم يكن الأمر سهلًا، لكن إيماني بالله ودعائي أن أرى أبنائي في أعلى المراتب كان دافعي الأكبر وكنت أعلم أن تعب اليوم هو استثمار لمستقبلهم.

هذا التكريم يأتي في إطار دعم المحافظة للنماذج المشرفة التي تصنع النجاح رغم التحديات، وتقديرًا لكل أب يكافح من أجل مستقبل أفضل لأبنائه، ليصبح نموذجًا مشرفًا لكل أبناء كفرالشيخ.