فيسنتى يمنح عواد تعليمات فنية فى المران الختامى قبل مواجهة أنيمبا

حرص لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح محمد عواد حارس المرمى العديد من التعليمات الفنية أثناء أداء المران الختامي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي ، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد مدرب الحراس جلسة مع محمد عواد خلال أداء التدريبات و منحه العديد من التعليمات الفنية الخاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المُقبلة أمام إنيمبا النيجيري.

وفي نفس الوقت قام لويس فيسنتي بتدريب حراس المرمى على العديد من المواقف الفنية خلال المران الختامي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.