قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة محاسب ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد بالسجن 10 سنوات.

السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش ببورسعيد



وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 5 أغسطس 2024، والمتهم فيها المدعو "ا.ط.م"، ويعمل محاسب، بإحراز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حيث شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ، أنه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم يتجر لشخص آخر، وفر هاربا قبل الضبط، وعندما ضُبط عثر بحوزته علي 12 لفافة لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته.

وثبت معمليا أن الـ 12 لفافة المضبوطة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائما 9 جرامات وخمسة من عشرة من الجرام.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3239 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد.