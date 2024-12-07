برشلونة يسقط في فخ التعادل مع ريال بيتيس بالدوري الإسباني

انتهت المباراة التي جمعت بين برشلونة وريال بيتيس، اليوم ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، بالتعادل الإيجابي 2-2.

بدأت المباراة بسيطرة من فريق برشلونة الذي بحث عن تسجيل هدف مبكر، بينما حاول ريال بيتيس الاستفادة من الهجمات المرتدة، إلا أن كلا الفريقين أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39، نجح برشلونة في افتتاح التسجيل بواسطة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد تمريرة رائعة من الجناح الأيمن لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

دخل فريق برشلونة الشوط الثاني بشكل قوي، مع محاولات مستمرة لتسجيل الهدف الثاني، بينما كان ريال بيتيس يحاول التعادل بكل قوة، وفي الدقيقة 68، تمكن جيوفاني من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعد تنفيذ ركلة جزاء بنجاح، مما أعاد الإثارة إلى المباراة.

واصل برشلونة محاولاته لتسجيل هدفه الثاني، ونجح في ذلك في الدقيقة 82، عندما أحرز فيران توريس هدف التقدم من تسديدة رائعة.

لكن في الدقيقة 94، خطف دايو هدف التعادل لريال بيتيس بطريقة رائعة، ليحسم التعادل في آخر لحظات اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة، ليظل في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الحادي عشر.