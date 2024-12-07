بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من عقدين، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع دول ميركسور، وهو الاتفاق الذي لا يزال مبدئيًا من شأنه إنشاء وحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، والتي تغطي أكثر من 700 مليون شخص، ونحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مبدئي مع ميركوسور»، توضح فيه أن الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع دول ميركسور، وهو الاتفاق الذي لا يزال مبدئيًا من شأنه إنشاء وحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.

وقال التقرير، إن الاتفاق ينص على خفض التعريفات الجمركية على أكثر من 90% من السلع بين الجانبين، وهو من شأنه تعزيز الصادرات، والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والتجمع الذي يضم البرازيل والأرجنتين وبارجواي وأورجواي وبوليفيا يعد ضمن أكبر التوافقات منذ عقود لكلا الجانبين.

وأشار التقرير، إلى أنه رغم مزياه التجارية إلا أن ثمة خلاف بين دول الاتحاد بشأن الاتفاق، إذ يواجه معارضة من فرنسا وبولندا بينما، تدعمه ألمانيا، وإسبانيا، وتظل أصوات أيرلندا وهولندا والنمسا محل شكوك.

ولفت التقرير، إلى أن المزارعون الأوربيون والجماعات البيئية احتجوا مرارًا وتكرارًا على الاتفاق، قائلين أنه سيسمح باستيراد سلع زراعية رخيصة من أمريكا الجنوبية، ولا تبلي المعايير البيئية، ومعايير سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي.