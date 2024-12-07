نزيف النقاط مستمر.. مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

انتهت المباراة التي جمعت بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي 2-2، في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب "سيلهورست بارك".

بدأت المباراة سريعًا، حيث تمكن كريستال بالاس من التقدم في الدقيقة 4 عن طريق الظهير الكولومبي دانيال مونيوث، الذي سجل الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من زميله ويل هيوز.

ولكن مانشستر سيتي لم ينتظر طويلًا للرد، وتمكن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من تعديل النتيجة لصالح السيتي في الدقيقة 30، بعد عرضية رائعة من ماثيوس نونيس.

وفي الشوط الثاني، استعاد كريستال بالاس التقدم مرة أخرى في الدقيقة 56 بواسطة المدافع الفرنسي ماكسينس لكرواكس، الذي سجل هدفًا رائعًا من عرضية متقنة من ويل هيوز.

لكن السيتي لم يستسلم، ونجح الإنجليزي ريكو لويس في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من البرتغالي برناردو سيلفا.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، تعرض ريكو لويس للطرد في الدقيقة 83 بعد تدخل عنيف، ليكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين.

نزيف النقاط

بعد هذه النتيجة، يظل يعانى من نزيف النقاط مانشستر سيتي في المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.